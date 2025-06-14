Раскрыты последствия атак Ирана для находящихся в Израиле россиян

У посольства РФ в Израиле нет данных о пострадавших от ударов Ирана россиянах

Посольство России в Израиле отслеживает последствия ракетных обстрелов со стороны Ирана с целью выявления возможных пострадавших среди россиян, находящихся в стране. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе диппредставительства.

Российские дипломаты поддерживают тесный контакт с израильскими властями и внимательно следят за ситуацией. По состоянию на 13:30 по московскому времени 14 июня посольство России в Тель-Авиве не располагает данными о россиянах, которые могли бы пострадать в результате ракетных атак.

13 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по ядерному объекту Ирана в районе Исфахана. Иран ответил ракетными ударами по Тель-Авиву.