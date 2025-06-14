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04:42, 14 июня 2025Россия

Юрист рассказала о возможности вернуть деньги за невозвратный билет

Юрист Яковлева: За невозвратный билет можно вернуть деньги при болезни пассажира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Niels And Marco / Unsplash

За билет, купленный по невозвратному тарифу, можно вернуть денежные средства в ряде случаев. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» сообщила директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

Прежде всего, возврат стоимости невозвратного билета возможен при болезни пассажира или членов его семьи, отметила эксперт. Такое же правило действует в случае смерти близкого родственника — при этом во всех случаях следует предоставить перевозчику подтверждающие бумаги.

К основаниям для возврата денег по невозвратному тарифу также относятся отмена или задержка рейса по вине перевозчика и действие факторов непреодолимой силы, например, чрезвычайной ситуации, закрытия границ или стихийного бедствия.

Ранее юрист Елена Кудерко рассказала, каким образом возможно вернуть билет на поезд при отмене или переносе поездки. Юрист добавила, что возможно вернуть как целый заказ, так и отдельную часть — билет одного из пассажиров.

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