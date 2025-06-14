Российский хоккеист раскрыл правду о ценах в США

Хоккеист «Торонто» Пекса заявил, что не почувствовал финансового давления в США

Российский вратарь системы клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мейпл Лифс» Вячеслав Пекса раскрыл правду о ценах в США. Его слова приводит Metaratings.ru.

Хоккеист заявил, что боялся высоких цен, однако не почувствовал финансового давления в стране. Он рассказал, что отдает 2700 долларов за квартиру и около 1000 за еду. «В целом, если конвертировать доллары в рубли, то цены там действительно высокие», — добавил он.

Пекса начинал играть в Магнитогорске. Он уехал в Северную Америку после сезона-2022/2023. Прошедший сезон хоккеист провел в «Цинциннати Сайклонс» — фарм-клубе «Торонто».

Ранее канадский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» Дин Стюарт сравнил жизнь в США и России. Хоккеист заявил, что цены на продукты в США и России, по его мнению, не отличаются.