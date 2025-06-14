Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:12, 14 июня 2025МирЭксклюзив

Раскрыта роль США в конфликте Ирана и Израиля

Тарасов: Израиль мог атаковать из-за диалога США и Ирана по ядерной программе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Израиль мог атаковать Иран из-за диалога Вашингтона и Тегерана по ядерной программе, допустил политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Такую роль США в обострившемся конфликте специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Конечно, эта эскалация серьезно отличается, во-первых, по характеру самому, во-вторых, резкой сменой геополитических векторов — активно вовлечены США в политику региона. Если [экс-президент США Джо] Байден присутствовал на Ближнем Востоке в контексте конфликта в Газе, оказывал содействие Израилю и пытался примирить стороны ХАМАС и Израиль, то сейчас характер другой», — отметил Тарасов.

Материалы по теме:
Израиль нанес превентивный удар по десяткам целей в Иране. Армия и тыл готовятся к масштабному ответу Тегерана
Израиль нанес превентивный удар по десяткам целей в Иране. Армия и тыл готовятся к масштабному ответу Тегерана
13 июня 2025
Иран начал военную операцию против Тель-Авива. В сторону Израиля полетели сотни баллистических ракет
Иран начал военную операцию против Тель-Авива. В сторону Израиля полетели сотни баллистических ракет
Сегодня

По словам политолога, главная тема, вокруг которой сегодня разворачиваются события, — это публичный диалог между США и Ираном по ядерной программе.

«Было четыре успешных раунда переговоров, и были шансы подписать соглашение. Пятый раунд был осложнен давлением Израиля. Затем было объявлено о шестом раунде, который должен был состояться в воскресенье, но накануне Израиль нанес удар. Складывается ощущение, что на шестом раунде ожидался прорыв в отношениях и открывались возможности для выхода на более широкий диалог между США и Ираном. Израиль решил помешать этому», — добавил Тарасов.

Ситуация находится в целом под контролем, но в любой момент может свалиться в большую региональную войну

Станислав Тарасовэксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа

Ранее Иран начал военную операцию против Израиля в ответ на удары по его территории. Под удар попали здания министерств обороны и экономики страны. Также атаке подверглись финансовый центр Тель-Авива, авиабаза Тель-Ноф, газовая платформа у побережья Газы и несколько точек возле Хайфы.

В ночь на 13 июня Израиль нанес несколько воздушных ударов по Ирану. Атаку вели Военно-воздушные силы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это больше подходит России и Северной Корее». Трамп устроит парад в день рождения. Почему ему грозят многомиллионными протестами?

    Раскрыта тайная мечта осужденного на пожизненный срок за покушение на писателя Прилепина

    Фетисов назвал необходимую к запрету вещь в России

    Раскрыта роль США в конфликте Ирана и Израиля

    Актер Никита Кологривый оказался среди эвакуированных из Ирана

    Иран пригрозил Великобритании, Франции и США

    После удара Израиля в комплексе «Шахид Чамран Таун» в Тегеране погибли 20 детей

    В Москве приготовились к ухудшению погоды

    Вооруженные силы Ирана сообщили о первых жертвах в руководстве генштаба

    Судья шоу талантов задрал футболку и приложил к соскам лед

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости