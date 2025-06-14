Раскрыта роль США в конфликте Ирана и Израиля

Тарасов: Израиль мог атаковать из-за диалога США и Ирана по ядерной программе

Израиль мог атаковать Иран из-за диалога Вашингтона и Тегерана по ядерной программе, допустил политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Такую роль США в обострившемся конфликте специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Конечно, эта эскалация серьезно отличается, во-первых, по характеру самому, во-вторых, резкой сменой геополитических векторов — активно вовлечены США в политику региона. Если [экс-президент США Джо] Байден присутствовал на Ближнем Востоке в контексте конфликта в Газе, оказывал содействие Израилю и пытался примирить стороны ХАМАС и Израиль, то сейчас характер другой», — отметил Тарасов.

По словам политолога, главная тема, вокруг которой сегодня разворачиваются события, — это публичный диалог между США и Ираном по ядерной программе.

«Было четыре успешных раунда переговоров, и были шансы подписать соглашение. Пятый раунд был осложнен давлением Израиля. Затем было объявлено о шестом раунде, который должен был состояться в воскресенье, но накануне Израиль нанес удар. Складывается ощущение, что на шестом раунде ожидался прорыв в отношениях и открывались возможности для выхода на более широкий диалог между США и Ираном. Израиль решил помешать этому», — добавил Тарасов.

Ситуация находится в целом под контролем, но в любой момент может свалиться в большую региональную войну Станислав Тарасов эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа

Ранее Иран начал военную операцию против Израиля в ответ на удары по его территории. Под удар попали здания министерств обороны и экономики страны. Также атаке подверглись финансовый центр Тель-Авива, авиабаза Тель-Ноф, газовая платформа у побережья Газы и несколько точек возле Хайфы.

В ночь на 13 июня Израиль нанес несколько воздушных ударов по Ирану. Атаку вели Военно-воздушные силы.