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13:52, 14 июня 2025Мир

Трампа уличили в усыплении бдительности Ирана

FT: Дональд Трамп вел переговоры с Ираном, чтобы усыпить бдительность властей
Ольга Коровина

Фото: Somodevilla / Getty Images

Президент США Дональд Трамп мог вести переговоры о «ядерной сделке» с Ираном, чтобы правительство страны не ожидало удара. Об этом сообщает издание Financial Times.

По мнению экспертов, общение главы Белого дома с иранскими властями было уловкой, чтобы усыпить бдительность Тегерана накануне атаки со стороны Израиля.

«Кажется, представление о том, что администрация Трампа готовилась к переговорам, должно было заставить Иран испытывать ложное чувство безопасности. И, кажется, эта хитрость сработала», — говорится в статье.

Ранее Трамп назвал возможные последствия отказа Ирана от сделки по ядерной программе. Он обратил внимание на то, что давал Ирану шанс за шансом заключить сделку.

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