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13:32, 14 июня 2025Мир

Трое иранских ученых стали жертвами израильских ударов

В Иране заявили о гибели трех иранских ученых-атомщиков после ударов Израиля
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Florion Goga / Reuters

В результате израильских ударов не выжили трое иранских ученых-атомщика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

Агентство Tasnim сообщало, что жертвами атак могли стать шестеро иранских ученых-ядерщиков — Абдулхамид Минучехр, Ахмад Реза Золфакари, Сейед Амир Хоссейн Феки, Матлабизаде, Мохаммад Махди Техранчи и Ферейдун Аббаси.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтверждал, что страна нанесла удар по ведущим иранским ученым-атомщикам, работающим над атомной бомбой.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восходящий лев» с нанесения ударов по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию «Правдивое обещание 3».

МИД России прокомментировал нанесение Израилем ударов по территории Ирана. В ведомстве назвали атаку злодеянием, которое разрушает мир и наносит ущерб глобальной безопасности.

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