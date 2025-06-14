В Иране назвали возможные цели следующего удара

Fars: Иран планирует нанести удары по базам США на Ближнем Востоке

Иран планирует нанести удары по базам США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Fars.

Возможные цели нового удара назвал источник, знакомый с планами военного командования. По его словам, все агрессоры «получат масштабный ответ» со стороны Ирана. «Война, начавшаяся с агрессии сионистского режима, распространится на все оккупированные этим режимом территории и американские базы в регионе», — заявил собеседник.

Кроме того, руководство исламской республики не намерено останавливать операцию в ответ на израильскую атаку, добавил источник. По его словам, удары продолжатся.

13 июня Израиль нанес удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу Ирана. В ответ на удары по своей территории исламская республика начала военную операцию против Израиля.