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10:00, 14 июня 2025Мир

В Иране назвали возможные цели следующего удара

Fars: Иран планирует нанести удары по базам США на Ближнем Востоке
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Иран планирует нанести удары по базам США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Fars.

Возможные цели нового удара назвал источник, знакомый с планами военного командования. По его словам, все агрессоры «получат масштабный ответ» со стороны Ирана. «Война, начавшаяся с агрессии сионистского режима, распространится на все оккупированные этим режимом территории и американские базы в регионе», — заявил собеседник.

Кроме того, руководство исламской республики не намерено останавливать операцию в ответ на израильскую атаку, добавил источник. По его словам, удары продолжатся.

13 июня Израиль нанес удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу Ирана. В ответ на удары по своей территории исламская республика начала военную операцию против Израиля.

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