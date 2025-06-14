В Иране раскрыли действия США до начала обострения конфликта с Израилем

Tehran Times: США втайне поставили Израилю около трехсот ракет Hellfire

США втайне поставили Израилю около трехсот ракет Hellfire за несколько дней до начала обострения конфликта с Ираном. Об этом сообщает издание Tehran Times.

Издание отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа была в курсе готовящихся атак Израиля на Иран и успела поставить около трех сотен ракет Hellfire.

«Двое официальных лиц США, говоривших анонимно, признали, что поставка свидетельствует о том, что администрация Трампа была "хорошо информирована" о планах нападения Израиля, несмотря на публичные заявления о продолжении дипломатических действий, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп решил не помогать и не мешать Израилю атаковать Иран. По словам представителей администрации США, Трамп ответил, что не будет стоять на пути у Израиля, но подчеркнул, что американские военные также не будут помогать в проведении наступательных операций.