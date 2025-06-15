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08:15, 15 июня 2025Мир

Число пострадавших в результате атак Израиля Ираном вновь возросло

Число пострадавших в результате иранских атак Израиля возросло до 240
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maya Levin / Reuters

В результате атак Израиля со стороны Ирана число пострадавших вновь возросло — до 240 человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Число пострадавших из-за иранских ракет в центре Израиля возросло до 240», — говорится в сообщении.

Уточняется, что спасатели продолжают разбор завалов, точное число находящихся там людей остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что при ударах Ирана по Израилю на месте взрыва в Бат-Яме пропали без вести около 35 человек. До того число погибших возросло до четырех человек. Спасатели извлекли из-под завалов в Бат-Яме тело восьмилетней девочки.

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