Число пострадавших в результате атак Израиля Ираном вновь возросло

Число пострадавших в результате иранских атак Израиля возросло до 240

В результате атак Израиля со стороны Ирана число пострадавших вновь возросло — до 240 человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Число пострадавших из-за иранских ракет в центре Израиля возросло до 240», — говорится в сообщении.

Уточняется, что спасатели продолжают разбор завалов, точное число находящихся там людей остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что при ударах Ирана по Израилю на месте взрыва в Бат-Яме пропали без вести около 35 человек. До того число погибших возросло до четырех человек. Спасатели извлекли из-под завалов в Бат-Яме тело восьмилетней девочки.