Иран обратился к Ираку из-за атак Израиля

Глава Ирана Пезешкиан призвал Ирак усилить контроль над воздушным пространством

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к премьер-министру Ирака Мухаммеду ас-Судани с просьбой усилить контроль над воздушным пространством, чтобы предотвратить его использование Израилем для атак. Это произошло во время телефонного разговора, сообщает ТАСС.

«Мы подчеркиваем, что правительство Ирака должно проявить большую ответственность и обеспечить защиту своих границ и воздушного пространства, чтобы иракская территория не использовалась [для атак] против Исламской Республики Иран», — говорится в сообщении.

Ранее иракское правительство потребовало от США запретить Израилю использовать его воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану.

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.