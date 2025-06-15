Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:25, 15 июня 2025Мир

Иран обратился к Ираку из-за атак Израиля

Глава Ирана Пезешкиан призвал Ирак усилить контроль над воздушным пространством
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к премьер-министру Ирака Мухаммеду ас-Судани с просьбой усилить контроль над воздушным пространством, чтобы предотвратить его использование Израилем для атак. Это произошло во время телефонного разговора, сообщает ТАСС.

«Мы подчеркиваем, что правительство Ирака должно проявить большую ответственность и обеспечить защиту своих границ и воздушного пространства, чтобы иракская территория не использовалась [для атак] против Исламской Республики Иран», — говорится в сообщении.

Ранее иракское правительство потребовало от США запретить Израилю использовать его воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану.

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли цель группового удара по нефтезаводу в Полтавской области

    В Турции ответили на информацию об обуви Эрдогана за пять тысяч евро

    На Украине предупредили о росте цен на газ из-за Ирана и Израиля

    Патриарх Кирилл оценил состояние Вооруженных сил России

    13 человек пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ в российском регионе

    В России заметили неготовность Ирана отказаться от ядерных исследований

    Сумма компенсаций за потери ВСУ превысила сотню миллиардов долларов

    Иран обратился к Ираку из-за атак Израиля

    Израильская авиакомпания El-Al отменила все рейсы

    Израиль ударил по зданию иранского Минобороны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости