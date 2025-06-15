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14:37, 15 июня 2025Мир

Иран рассказал об ударе по Израилю ракетами старого поколения

Tasnim: В ВС Ирана заявили, что атаковали Израиль старыми ракетами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fatima Shbair / AP

Иран в ходе операции «Правдивое обещание 3» использовал ракеты старого поколения для атаки на Израиль. Об этом в интервью иранским СМИ рассказал глава политико-идеологического управления вооруженных сил (ВС) Ирана Али Саиди, его цитирует агентство Tasnim.

«Примечательно, что большая часть использованных в последней операции ракет принадлежала к более старому поколению вооружений Ирана», — рассказал офицер.

13 июня Израиль начал операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и личному составу иранской армии. Как указали израильские власти, эта атака, получившая название «Нация львов», стала ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран в ответ также нанес удары по Израилю.

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