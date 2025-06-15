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11:40, 15 июня 2025МирЭксклюзив

В России прокомментировали заявление Ирана о возможном выходе страны из ДНЯО

Новиков: Для Ирана ситуация тяжелая, поэтому политики страны ищут из нее выход
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Vahid Salemi / AP

Для Ирана конфликт с Израилем тяжелый, поэтому политики страны ищут из него выход, отметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат прокомментировал заявление официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахима Резаи о лучшем времени для выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Когда люди, участвующие в политике, делают заявления, они очень часто имеют в виду политическую реакцию на эти заявления. Ясно, что такого рода решения принимаются несколько на ином уровне», — отметил Новиков.

По словам депутата, иранское общество и политики сейчас активно ищут выход из создавшегося положения.

«Агрессия Израиля не шуточная. Задействованы очень серьезные силы. Понятно, что за этой атакой на Иран стоит в том числе и, мягко говоря, доброжелательное отношение к этой акции со стороны Вашингтона. Поэтому для Ирана ситуация тяжелая, и нужно искать выход из ситуации. Они сейчас ровно этим и занимаются», — заключил он.

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Ранее Эбрахим Резаи заявил, что наступило лучшее время для выхода Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он подчеркнул, что ДНЯО должен был гарантировать безопасность, а не провоцировать ее отсутствие.

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