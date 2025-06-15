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22:31, 15 июня 2025Мир

В США заявили о серьезных вызовах для Трампа из-за войны между Израилем и Ираном

FT: Война между Израилем и Ираном создает серьезные вызовы для Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Война между Израилем и Ираном создает серьезные вызовы для президента США Дональда Трампа, пишет Financial Times (FT).

По данным издания, основной удар пришелся по нефти — цены пошли вверх, и это ограничивает маневры Белого дома, в том числе на российском направлении. Перед атакой Израиля ОПЕК+ неожиданно нарастила добычу нефти, это совпало с визитом Трампа в Саудовскую Аравию, указала газета.

По мнению экспертов, рост добычи был выгоден Трампу, так как он помогает сдерживать инфляцию, давить на Иран, а также усиливать санкции против РФ. Издание утверждает: в случае дальнейшего увеличения цен, Трампу, возможно, придется прибегнуть к истощенным стратегическим резервам США.

Ранее Трамп решил не помогать и не мешать Израилю атаковать Иран.

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