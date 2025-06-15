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11:28, 15 июня 2025Мир

Израиль обратился к жителям Ирана

Израиль призвал проживающих около оружейных производств иранцев покинуть дома
Варвара Митина (редактор)

Фото: Vahid Salemi / AP

Армия обороны Израиля настоятельно порекомендовала проживающим около оружейных производств или складов иранцев покинуть свои дома. Об этом заявил представитель израильской армии Авихай Адраи, пишет «Интерфакс».

Он подчеркнул, что жители Ирана должны это сделать ради своей же безопасности. Представитель израильской армии отметил, что в дома в таких районах не нужно возвращаться до последующего уведомления.

13 июня Израиль начал операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу. Эта атака, получившая название «Нация львов», стала, по словам израильских властей, ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран в ответ также нанес удары по Израилю.

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