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02:15, 15 июня 2025Интернет и СМИ

Пентагон опубликовал поздравление с российским триколором

Пентагон опубликовал поздравление ко Дню флага США с 2 российскими триколорами
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Пентагон на своей странице в социальной сети X опубликовал поздравление, приуроченное ко Дню флага США. На приложенной к публикации картинке замечены два российских триколора.

Примечательно, что флаги России расположены в центре композиции, между ними изображены три звезды. При этом знамя США расположено с правого края.

«Давайте почтим эмблему нашей нации и звезды и полосы, которые объединяют нас всех. Когда мы демонстрируем флаг нашей нации и размышляем о ценностях, которые он представляет, давайте праздновать свободу, мужество и стойкость, которые делают нашу страну великой», — говорится в публикации.

Ранее противники президента США Дональда Трампа анонсировали проведение акций протеста по всей стране в субботу, 14 июня. Организаторы связали свою акцию с другими мероприятиями и событиями, которые состоятся в тот же день. Речь идет о Дне флага США, дне рождения американского лидера.

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