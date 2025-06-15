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00:18, 15 июня 2025Мир

Пожар в Тегеране попал на видео

В Тегеране начался пожар после удара Израиля
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

В столице Ирана Тегеране после удара Израиля начался сильный пожар, возгорание попало на видео. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что под удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) попали нефтяное и топливное хранилища.

До того Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод в Хайфе. На объекте начался пожар, который также был снят на видео.

Также сообщалось, что в нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога из-за запущенных Ираном ракет. Военно-воздушные силы Израиля работают над поражением ракет. Мирным жителям посоветовали следовать указаниям командования тыла.

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