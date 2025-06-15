Пожар в Тегеране попал на видео

В Тегеране начался пожар после удара Израиля

В столице Ирана Тегеране после удара Израиля начался сильный пожар, возгорание попало на видео. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что под удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) попали нефтяное и топливное хранилища.

До того Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод в Хайфе. На объекте начался пожар, который также был снят на видео.

Также сообщалось, что в нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога из-за запущенных Ираном ракет. Военно-воздушные силы Израиля работают над поражением ракет. Мирным жителям посоветовали следовать указаниям командования тыла.