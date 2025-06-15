Российские артисты успешно эвакуированы из Ирана

Глава Минкультуры Любимова: Все российские артисты эвакуированы из Ирана в Баку

Все российские артисты, находившиеся в Иране на момент обострения обстановки, благополучно эвакуированы. Музыканты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского 15 июня пересекли границу с Азербайджаном. Ранее тем же путем страну покинула съемочная группа режиссера Федора Бондарчука. Об этом сообщает в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

Эвакуация была проведена при активном содействии российских дипломатических миссий в Тегеране и Баку, а также при поддержке властей Ирана и Азербайджана. Артисты выразили благодарность за оперативную и слаженную работу всех ведомств.

В качестве жеста признательности музыканты Большого симфонического оркестра дадут бесплатный концерт в азербайджанской столице. Мероприятие состоится 16 июня в Азербайджанской государственной филармонии.

13 июня Израиль начал крупномасштабную военную операцию против Ирана, нанеся удары по ядерной инфраструктуре и объектам Корпуса стражей исламской революции. По заявлениям израильских властей, операция под названием «Нация львов» стала ответом на угрозу со стороны иранской ядерной программы.