Система ПВО за ночь сбила шесть БПЛА

Минобороны: Система ПВО сбила 6 БПЛА в ночь на 15 июня

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 15 июня, сбила шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что пять беспилотников были сбиты в Белгородской области, а еще один — в Орловской области.

Ранее сообщалось, что в период с 20:00 13 июня до 7:00 14 июня средства ПВО сбили 30 беспилотников над территорией Воронежской области, 10 — над Белгородской областью, 8 — над Ставропольским краем, 6 — над Республикой Крым, и один — над Самарской областью. Еще 11 дронов уничтожили над акваторией Азовского моря.