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07:32, 15 июня 2025Мир

Стрельба произошла во время митинга в американском городе

Fox 13: Стрельба произошла во время митинга в американском Солт-Лейк-Сити
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Стрельба произошла во время митинга в американском городе Солт-Лейк-Сити. Об этом сообщает телеканал Fox 13.

Отмечается, что один человек получил тяжелые ранения. Полицейские уточнили, что пострадавший был доставлен в больницу с опасными для жизни травмами.

Кроме того, известно о задержании мужчины — его полиция назвала «лицом, представляющим интерес».

В ночь на 15 июня полиция Лос-Анджелеса начала разгон протестующих против политики президента США Дональда Трампа.

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис разрешил местным жителям сбивать протестующих на машинах в случаях, если это необходимо для их же безопасности.

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