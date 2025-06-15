Стрельба произошла во время митинга в американском городе Солт-Лейк-Сити. Об этом сообщает телеканал Fox 13.
Отмечается, что один человек получил тяжелые ранения. Полицейские уточнили, что пострадавший был доставлен в больницу с опасными для жизни травмами.
Кроме того, известно о задержании мужчины — его полиция назвала «лицом, представляющим интерес».
В ночь на 15 июня полиция Лос-Анджелеса начала разгон протестующих против политики президента США Дональда Трампа.
Ранее губернатор Флориды Рон Десантис разрешил местным жителям сбивать протестующих на машинах в случаях, если это необходимо для их же безопасности.