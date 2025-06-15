Трамп анонсировал мир между Ираном и Израилем

Трамп сообщил о проведении встреч и переговоров для мира между Ираном и Израилем

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что между Ираном и Израилем, которые с 13 июня обмениваются беспрецедентными ударами, вскоре установится мир. Об этом со ссылкой на его сообщение в социальной сети Truth Social пишет ТАСС.

По словам американского лидера, в настоящее время «проводят много телефонных разговоров и встреч». Глава Белого дома призвал указанные страны заключить мирное соглашение.

Политик не уточнил, на каких условиях может быть заключен мир, кто именно проводит переговоры и в какие сроки стороны могут перестать обмениваться ударами. До этого он огорчался, что все, с кем Вашингтон вел переговоры, были ликвидированы в результате удара израильской авиации, но отказался осудить эти действия.

Ранее Трамп заявил, что Пентагон не имеет отношения к нападению на Иран. Он отметил, что США могут «легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту». Стороны продолжили обмениваться ударами, об остановке боевых действий речи не идет.

В свою очередь, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что Трамп и американский народ поддерживают удары по Ирану, предпринимаемые для остановки ядерной программы.