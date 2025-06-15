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15:01, 15 июня 2025Мир

В Италии пообещали прекратить помощь Украине в одном случае

Министр обороны Италии Крозетто пообещал прекратить помощь Украине при перемирии
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Гуидо Крозетто

Гуидо Крозетто. Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Италия прекратит оказывать военную поддержку Украине, когда в зоне боевых действий будет объявлено перемирие. Об этом заявил министр обороны республики Гуидо Крозетто, его слова приводит газета Corriere della Sera.

«Когда наступит настоящее перемирие и начнется реальный переговорный процесс, мы прекратим нашу военную поддержку. Но пока мы продолжаем помогать Украине в рамках своих возможностей», — сообщил глава Минобороны.

Он уточнил, что итальянские власти не будут направлять своих военных на украинскую территорию. Политик назвал это сюрреалистичным сценарием.

Ранее президент России Владимир Путин усомнился в необходимости организации перемирия с Украиной после терактов, произошедших в стране 1 июня. Он отметил, что Киев столкнулся с потерями на поле боя и перешел к тактике устрашения, организуя террористические акты.

ЖЗЛ
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