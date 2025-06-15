В результате атаки Ираном Тель-Авива ранены 20 человек

В Тель-Авиве в результате атаки Ирана ранены 20 человек

В результате атаки Ирана в Бат-Яме (Тель-Авив) ранены 20 человек, ракета попала в жилой дом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что взрывная волна разрушила половину многоэтажки. На месте происшествия работают спасатели. Под завалами могут находиться люди.

Ранее Иран выпустил новую волну ракет по центру Израиля. Атака накрыла весь центр Израиля — от Нетании до Ашдода, а также Ашарон, Шфела, Иудея и Самария. Сирены работают в том числе и в Тель-Авиве.

До того столица Ирана Тегеран вновь подверглась атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Bellum Acta уточняет, что целью атак ЦАХАЛ мог стать министр обороны Ирана Азиз Насирзаде.