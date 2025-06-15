Вывод США средств ПВО с Украины объяснили

NI: США вывели средства ПВО с Украины из-за войск на Ближнем Востоке

США вывели свои средства противовоздушной обороны (ПВО) с территории Украины, так как у них есть гораздо более прямые интересы в других частях мира. Ситуацию объяснило издание National Interest (NI).

«Эти системы пригодились бы Украине, но у США есть гораздо более прямые интересы в других частях мира — особенно на Ближнем Востоке, где непосредственно присутствует американский контингент», — говорится в публикации.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что решение Вашингтона отправить на Ближний Восток 20 тысяч ракет-перехватчиков стало для него ударом. Политик подчеркнул, что на боеприпасы, которые были отправлены Израилю, изначально рассчитывал Киев.

Военный и политический аналитик Марк Слебода предупредил, что Иран стал для американских властей намного важнее Украины. Он уверен, что Киеву стоит подготовиться к потере поддержки со стороны США.