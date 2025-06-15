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21:10, 15 июня 2025Мир

Захарова отреагировала на слова Мерца об антироссийских санкциях

Захарова ответила шуткой на слова канцлера ФРГ Мерца об антироссийских санкциях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Она опубликовала комментарий в своем Telegram-канале.

Немецкий политик заявил, что рассчитывает на принятие решения по антироссийским санкциям на саммите Евросоюза, который состоится в конце июня в Брюсселе.

«Он о происходящем в мире узнает из прошлогодней газеты, которой набиты летние ботинки?» — ответила шуткой представитель МИД.

Ранее стало известно, что на саммите ЕС 26-27 июня может быть принято решение о введении новых санкций против России.

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