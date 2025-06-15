Захарова отреагировала на слова Мерца об антироссийских санкциях

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Она опубликовала комментарий в своем Telegram-канале.
Немецкий политик заявил, что рассчитывает на принятие решения по антироссийским санкциям на саммите Евросоюза, который состоится в конце июня в Брюсселе.
«Он о происходящем в мире узнает из прошлогодней газеты, которой набиты летние ботинки?» — ответила шуткой представитель МИД.
Ранее стало известно, что на саммите ЕС 26-27 июня может быть принято решение о введении новых санкций против России.