Захарова отреагировала на слова Мерца об антироссийских санкциях

Захарова ответила шуткой на слова канцлера ФРГ Мерца об антироссийских санкциях

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Она опубликовала комментарий в своем Telegram-канале.

Немецкий политик заявил, что рассчитывает на принятие решения по антироссийским санкциям на саммите Евросоюза, который состоится в конце июня в Брюсселе.

«Он о происходящем в мире узнает из прошлогодней газеты, которой набиты летние ботинки?» — ответила шуткой представитель МИД.

Ранее стало известно, что на саммите ЕС 26-27 июня может быть принято решение о введении новых санкций против России.