Маск вновь предрек банкротство США

Маск: Если политика США не изменится, страна станет де-факто банкротом

Миллиардер Илон Маск вновь предупредил о рисках дефолта США в случае, если текущая финансовая политика не изменится. Запись об этом появилась в его аккаунте в соцсети X.

«Если так продолжится, Америка станет де-факто банкротом, и вся налоговая выручка будет уходить на выплату процентов по госдолгу, не оставляя средств ни на что другое», — написал бизнесмен, комментируя ситуацию с госдолгом страны, а именно то, что четверть поступлений федерального бюджета тратится на обслуживание долга.

Таким образом, Маск вернулся к заявлениям о грядущем банкротстве страны, которые активно делал в том числе в ходе президентской предвыборной кампании, в которой он активно участвовал на стороне Дональда Трампа.

После того как деятельность самого Маска по оптимизации госрасходов на посту в администрации Трампа не была признана успешной, бывшие соратники рассорились, обрушив друг на друга множество обвинений. Позднее богатейший человек извинился перед президентом-республиканцем, а тот назвал поступок своего покинувшего Белый дом сторонника милым.