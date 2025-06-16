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00:30, 16 июня 2025Из жизни

Крокодил растерзал рыбачку

В Уганде крокодил-людоед растерзал многодетную рыбачку
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Уганде многодетная рыбачка стала жертвой крокодила-людоеда. Об этом сообщает Nile Post.

В деревне Аарапу округа Серере крокодил напал на 48-летнюю Стеллу Беатрис Кокой. Когда женщина рыбачила на берегу, хищник утащил ее под воду и растерзал. Очевидцы рассказали, что Кокой исчезла в реке почти мгновенно. Местные жители и полиция несколько дней искали тело с помощью дрона, но обнаружили его лишь спустя двое суток в зарослях папируса в заболоченной части реки.

«Она оставила 15 детей. Это страшная потеря», — заявил офицер полиции Пол Илукор. Власти попросили жителей держаться подальше от воды, особенно ночью. «Этот крокодил стал людоедом, и он может напасть снова», — предупредил Илукор.

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Ранее в этом районе не фиксировали смертельных нападений, хотя крокодилы уже нападали на скот.

Ранее сообщалось, что беременная женщина стала жертвой крокодила на кухне своего затопленного дома в Индонезии. Нападение произошло, когда она готовила обед.

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