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16:12, 16 июня 2025Путешествия

Летевший в Индию самолет развернулся в небе и вернулся в Европу из-за угрозы взрыва

Летевший в Индию самолет Lufthansa развернулся в небе из-за угрозы взрыва
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Самолет авиакомпании Lufthansa, летевший из Европы в Индию, развернулся в небе и вернулся в аэропорт вылета. Об этом пишет The Economic Times.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 15 июня, с рейсом из Франкфурта в Хайдарабад. Представитель местного аэропорта заявил, что его коллеги получили электронное письмо с угрозой взрыва в самолете европейского перевозчика.

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«В целях безопасности авиакомпании было рекомендовано вернуться в исходный пункт или в ближайший подходящий аэропорт», — добавил сотрудник индийской воздушной гавани.

Пассажирка рейса, которая летела из США, чтобы увидеть свою мать в Хайдарабаде, призналась, что через два часа полета им сообщили о возврате самолета во Франкфурт. Путешественникам предоставили жилье и пообещали доставить их в пункт назначения на следующий день.

Ранее самолет авиакомпании Air India экстренно посадили на курорте Пхукет в Таиланде из-за найденной на борту записки. В ней содержались угрозы взрыва.

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