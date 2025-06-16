Пассажирский самолет экстренно посадили из-за найденной на борту записки

The Phuket News: Самолет Air India экстренно посадили из-за найденной записки

Самолет авиакомпании Air India экстренно посадили на курорте Пхукет в Таиланде из-за найденной на борту записки. Об этом сообщил портал The Phuket News.

13 июня лайнер со 156 пассажирами на борту должен был выполнить рейс с Пхукета в Дели, Индия. Во время полета пилот обнаружил в салоне записку с угрозами взрыва, после чего экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту вылета.

После благополучного приземления самолет обыскали, а пассажиров и их багаж повторно досмотрели. Правоохранителям удалось определить подозреваемого — им оказался 52-летний житель Индии. Во время полета он вел себя странно: выглядел взволнованным и говорил сам с собой.

Мужчину доставили на допрос. Расследование дела продолжается.

Ранее в США пассажир, опаздывавший на рейс, заявил об угрозе взрыва в самолете. Он понадеялся, что задержка рейса поможет ему успеть на борт.