Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:06, 16 июня 2025Путешествия

Пассажирский самолет экстренно посадили из-за найденной на борту записки

The Phuket News: Самолет Air India экстренно посадили из-за найденной записки
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Amit Dave / Reuters

Самолет авиакомпании Air India экстренно посадили на курорте Пхукет в Таиланде из-за найденной на борту записки. Об этом сообщил портал The Phuket News.

13 июня лайнер со 156 пассажирами на борту должен был выполнить рейс с Пхукета в Дели, Индия. Во время полета пилот обнаружил в салоне записку с угрозами взрыва, после чего экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту вылета.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

После благополучного приземления самолет обыскали, а пассажиров и их багаж повторно досмотрели. Правоохранителям удалось определить подозреваемого — им оказался 52-летний житель Индии. Во время полета он вел себя странно: выглядел взволнованным и говорил сам с собой.

Мужчину доставили на допрос. Расследование дела продолжается.

Ранее в США пассажир, опаздывавший на рейс, заявил об угрозе взрыва в самолете. Он понадеялся, что задержка рейса поможет ему успеть на борт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Ирана поставил точку в вопросе о создании ядерного оружия

    Ряд российских регионов предупредили о похолодании

    Минобороны России раскрыло подробности о ходе боев в Днепропетровской области

    Россияне раскрыли самые популярные способы начать общение в Сети

    Ведущей Первого канала запретили въезд в одну страну Евросоюза

    В России спрогнозировали затяжное падение ключевой ставки

    НАСА установило новую дату запуска миссии Ax-4 на МКС

    На Украине заявили о появлении в ВСУ «военного Трампа»

    Сходившую в гости россиянку нашли расчлененной в мусорном баке

    Министр региона России уволилась после публикации записи ее общения с подчиненными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости