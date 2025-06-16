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08:41, 16 июня 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Гидрометцентр: В Москве в понедельник ожидается до 25 градусов тепла
Мария Черкасова

Фото: Кузьмичёнок Василий / АГН «Москва»

Переменная облачность, дождь, гроза и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 16 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах — гроза. Температура воздуха в Москве составит от 23 до 25 градусов тепла, по области от плюс 21 до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный с порывами 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью столбики термометров опустятся до отметки плюс 12-14 градусов Цельсия. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус призвал жителей столицы не ждать тепла на предстоящей неделе. Во все дни, кроме понедельника, 16 июня, погоду будут определять циклоны, традиционно вызывающие похолодание.

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