Пакистан заявил о неконтролируемой угрозе со стороны Израиля

Минобороны Пакистана указало на опасность ядерного потенциала Израиля

Мир должен серьезно обратить внимание на ядерный потенциал Израиля, который не регулируется международными соглашениями, представляя глобальную угрозу. Об этом заявил глава министерства обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, его слова передает Reuters.

«Мир должен быть встревожен ядерным могуществом Израиля, который не связан никакой международной ядерной дисциплиной. Они также не подписывали Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) или любое другое соглашение касательно регулирования своего ядерного потенциала», — отметил министр.

По словам Асифа, Западу стоит встревожиться тем, что Израиль создает конфликты, поскольку они рискуют охватить не только весь Ближний Восток, но и выйти за пределы региона. Он добавил, что подобное развитие событий грозит катастрофическими последствиями.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разослала жителям Тегерана уведомление об эвакуации, призвав покинуть иранскую столицу в кратчайшие сроки. Иран, в свою очередь, приготовился к «очень большому удару» по Израилю и собирается нанести его в ближайшее время.