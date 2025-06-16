План Украины по закупке оборонного пакета США раскрыли

Политолог Жарихин: Украина рассчитывает купить помощь США за счет Евросоюза

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что средства на оборонный пакет США ему предоставят страны Европы, которые не располагают нужным для Украины объемом оружия, считает заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский заявил, что одной из тем, которые он будет обсуждать с американским лидером Дональдом Трампом, будет пакет оборонной помощи для Киева. Он также добавил, что готов лично поговорить с президентом США о покупке вооружения.

По мнению Жарихина, американский президент специально мог использовать ирано-израильский конфликт, чтобы дистанцироваться от проблем на Украине. Политолог считает, что Зеленский понимает это и ищет способы снова привлечь внимание Трампа к Украине с помощью европейских денег.

«Поэтому он хочет взять деньги в Европе и купить на эти деньги у Соединенных Штатов вооружение. Собственно, Зеленский уже и не рассчитывает на то, что получит вооружение и финансовую помощь безвозвратно и бесплатно, как во времена Байдена. Но сейчас, я думаю, у него не пройдет и эта история с пакетом», — предположил эксперт.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл с визитом в столицу Австрии Вену. Там он встретился с президентом страны Ван дер Белленом.

До этого Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО. На место Натальи Галибаренко была поставлена Алена Гетьманчук.

