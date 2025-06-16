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14:05, 16 июня 2025МирЭксклюзив

Предсказано влияние конфликта Израиля и Ирана на отношения России и США

Политолог Дудаков допустил улучшение отношений РФ с США из-за Израиля и Ирана
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Конфликт Израиля и Ирана дает потенциал для улучшения отношений России и США, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков. Он объяснил это тем, что Вашингтон заинтересован в посредничестве Москвы для урегулирования.

«Со стороны президента США Дональда Трампа мы видим попытки договориться. Хотя в военном формате Вашингтон поддерживает Израиль, в американском обществе и даже среди республиканцев сильный раскол: многие требуют от Трампа не вовлекаться в конфликт», — сказал Дудаков.

По этой причине, как считает политолог, неудивителен звонок Трампа российскому коллеге Владимиру Путину — США заинтересованы в посредничестве Москвы для того, чтобы конфликт Израиля и Ирана не перерос в неконтролируемую эскалацию.

«Если эскалация все же произойдет, США, конечно, придется вовлекаться напрямую, ведь под ударом окажутся американские базы. Тогда украинское направление окончательно отойдет на третий план для Вашингтона, а по вопросу ближневосточного конфликта, опять же, будет настрой на поиск точек соприкосновения», — заключил американист.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

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