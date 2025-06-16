Раскрыта стоимость роскошного наряда 19-летней невесты Лепса

Стоимость наряда 19-летней невесты Лепса Авроры Кибы составила 41 тысячу рублей

Раскрыта стоимость роскошного наряда невесты российского певца Григория Лепса Авроры Кибы. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

19-летняя избранница 62-летнего исполнителя опубликовала кадры, на которых предстала в черно-белом вечернем платье Self Portrait. Известно, что стоимость данного изделия составила 450 евро (41 тысячу рублей).

Упомянутый наряд на тонких бретелях был декорирован кружевом и двумя разрезами до бедер. Образ девушки дополнили укладка в виде высокого пучка и макияж.

В мае 19-летняя невеста Лепса разозлила пользователей сети. Некоторые подписчики указали на то, что у девушки не получится стать популярной, «потому что публике интересны люди, которые добились всего сами».