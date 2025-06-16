В Госдуме уличили шведского биатлониста в желании постелить соломку словами о россиянах

Журова: Самуэльссон, говоря о том, что не ненавидит русских, стелет соломку

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление шведского биатлониста Себастиана Самуэльссона, который заявил об отсутствии у него ненависти к русским. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Бывшая спортсменка уличила шведа в желании постелить соломку на будущее. «Самуэльссон просто захотел показаться хорошим. Если бы швед действительно хотел увидеть наших биатлонистов, он бы сказал, что нужно допустить их сейчас», — отметила Журова.

Ранее Самуэльссон заявил о том, что хочет соревноваться с сильнейшими. «И с радостью буду бегать вместе с российскими спортсменами. Просто сейчас не время», — объяснил он.

Самуэльссон известен резкими высказываниями в адрес российских атлетов. Он неоднократно выступал против возвращения россиян на международные турниры.