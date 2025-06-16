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00:22, 17 июня 2025Спорт

В Израиле отменили финал чемпионата страны по баскетболу

Финал чемпионата Израиля по баскетболу отменили из-за конфликта с Ираном
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Израиле отменили финал чемпионата страны по баскетболу из-за обострения конфликта с Ираном. Об этом сообщается на сайте турнира.

«Маккаби Тель-Авив» и «Хапоэль Иерусалим» должны были провести третий матч финальной серии. К этому моменту счет был равный — 1-1. Встреча была запланирована на 15 июня, но была перенесена на неопределенный срок.

Организаторы искали варианты решения сложившейся ситуации, однако не смогли их найти. «Позиция комитета заключается в том, что чемпион должен быть определен исключительно по спортивному принципу. В отсутствие последнего матча, комитет с тяжелым сердцем принял решение, что чемпион объявлен не будет», — говорится в заявлении.

13 июня Израиль начал беспрецедентную операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу. Атака получила название «Нация львов». По словам израильских властей, она стала ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Вечером того же дня Иран начал ответную операцию против Израиля «Суровое наказание».

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