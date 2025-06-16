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22:22, 16 июня 2025Спорт

В клубе РПЛ осталось 10 футболистов

На тренировке «Крыльев Советов» было 10 футболистов, Адиев задумался об уходе
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В «Крыльях Советов» осталось 10 футболистов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Топи за "Крылья"».

По информации источника, на первой тренировке команды перед новым сезоном присутствовало 10 футболистов основной группы. Также по индивидуальной программе занимался Александр Солдатенков. Отмечается, что причины отсутствия других игроков «совершенно различные».

«Если до конца июня ситуация резко не улучшится, футболисты не вернутся или клубом не найдутся футболисты, соответствующие хотя бы уровню Российской премьер-лиги (РПЛ), главный тренер Магомед Адиев может покинуть свой пост по собственному желанию», — подчеркнуто в сообщении. Тренер ожидает поддержку от руководства, а не пустые обещания.

Адиев был назначен главным тренером «Крыльев Советов» 5 июня. Контракт рассчитан на один год с возможностью продления.

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