В Кремле напомнили о предложении России по иранским ядерным материалам

Песков: Предложение по хранению в России ядерных материалов из Ирана актуально

Предложение Москвы по хранению в России ядерных материалов из Ирана все еще актуально. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это предложение остается на столе. Оно сохраняет свою актуальность. Но, разумеется, с началом боевых действий ситуация серьезно осложнилась», — сказал представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос о возможных предложениях Москвы, которые могли бы поспособствовать мирному разрешению споров между Ираном и Израилем.

Ранее Песков заявил, что Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта двух стран. По его словам, на столе по-прежнему остаются в том числе предложения, изложенные президентом России Владимиром Путиным в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом.