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15:59, 16 июня 2025Интернет и СМИ

В ударах Израиля по Ирану увидели параллель с возможным противостоянием России и НАТО

«МК» утверждает, что Израиль показал, как НАТО может ударить по России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Vahid Salemi / АР

Между ударами Израиля по Ирану можно увидеть параллель с возможным противостоянием России и НАТО. Такое мнение выразило издание «Московский комсомолец» («МК»).

В материале обратили внимание на то, что Латвия, Литва и Эстония заключили соглашение о координации действий, если там начнется эвакуация населения. Официальной причиной заключения этого соглашения прибалтийские страны назвали предстоящие российско-белорусские учения «Запад-2025». Однако, как утверждается в статье, документ подписали сразу после того, как «стало известно о провале израильского удара по Ирану, призванного обезоружить Тегеран».

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«Речь идет вовсе не о защите от условных маневров, а о том, что идея превентивного удара, подобного израильскому, давно вынашивалась — только в роли цели рассматривалась вовсе не Иран, а западный форпост России — Калининградская область», — отмечает газета со ссылкой на слова обозревателя РИА Новости Кирилла Стрельникова.

Израиль нанес несколько ударов по Ирану в ночь на 13 июня. Причиной атаки израильские власти назвали разработку им ядерного оружия. Иран ответил беспилотниками и баллистическими ракетами.

Днем 13 июня стало известно, что Литва, Латвия и Эстония договорились о координации действий при эвакуации. Документ предусматривает сотрудничество в разработке совместных эвакуационных планов и своевременном обмене информацией при необходимости, уточняло МВД Литвы.

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