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10:44, 16 июня 2025Наука и техника

В зоне СВО рассказали о приемах уничтожения тяжелых беспилотников ВСУ

«Известия»: Для уничтожения тяжелых БПЛА ВСУ бьют по аккумуляторам и двигателям
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Для уничтожения тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), нужно бить по аккумуляторам, двигателям и плате. Об этом газете «Известия» рассказали российские бойцы в зоне специальной военной операции (СВО).

По словам снайпера с позывным Заяц, для уничтожения тяжелого беспилотника необходимо дождаться его зависания для поиска цели, после чего «бить надо в аккумуляторы, в платы управления, можно и по винтам».

Другой прием — использование трассирующих боеприпасов. «При удачном попадании можно поджечь воздушную цель», — сказал снайпер.

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В сентябре бойцы Вооруженных сил России в беседе с газетой рассказали, что тяжелые беспилотники «Баба-Яга», которые ВСУ используют для сброса мин и бомб, уничтожают огнем пулеметов.

В мае 2023 года в эфире телеканала «Звезда» основатель компании LobaevArms Владислав Лобаев рассказал о работах по созданию специального FPV-дрона со снайперской винтовкой.

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