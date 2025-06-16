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17:16, 16 июня 2025Экономика

Венгрия предупредила о рисках для поставок электроэнергии на Украину

Сийярто: Проблемы с энергоснабжением Венгрии скажутся на поставках Украине
Дмитрий Воронин

Фото: Mohammad Abu Ghosh / Globallookpress.com

Венгрия может остановить поставки электричества на Украину в случае, если введенный Брюсселем запрет на импорт российских энергоносителей поставит под угрозу энергоснабжение самого Будапешта. Соответствующее заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской страны Петера Сийярто цитирует ТАСС.

Политик напомнил, что сейчас Венгрия обеспечивает более 40 процентов украинского импорта электроэнергии. Нестабильность снабжения ключевого поставщика Киева «может серьезно повлиять на продолжение наших поставок на Украину», предупредил о рисках в эфире телеканала М1 Сийярто.

Ранее он заявил, что план Еврокомиссии (ЕК) по отказу от российских энергоносителей разработан под давлением Украины и может нанести ущерб, обернувшись серьезными рисками для энергоснабжения Центральной Европы, в частности Венгрии и Словакии.

План официально представят 17 июня. По сравнению с анонсированными в мае положениями в ЕК уже решили не вести речь о ядерном топливе из России, сосредоточившись, по словам еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, на отказе от газа из РФ, запланированном чиновниками на 2027 год.

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