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17:27, 17 июня 2025Бывший СССР

Лукашенко опроверг молодежный миф о картошке

Лукашенко заявил о нежелании молодежи Белоруссии выращивать картошку
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о нежелании молодежи страны выращивать картошку. Его слова передает БелТА.

«Это другая молодежь. Они думали, что картошка растет в интернете. Оказалось, не в интернете картошка растет, она растет в поле», — сказал он.

По мнению Лукашенко, белорусская молодежь не привыкла к постоянному труду. Президент считает, что разговорами ее к этому не приучить.

Ранее Александр Лукашенко предложил улучшить условия содержания крупного рогатого скота на животноводческих фермах и держать их во дворцах.

Он также подчеркнул, что республика должна уметь накормить белорусов без развязывания войн. Президент заявил о необходимости наращивания производства продуктов питания.

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