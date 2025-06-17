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19:04, 17 июня 2025Из жизни

Меган Маркл объяснила причину своего «похабного» танца

Меган Маркл опубликовала скандальное видео, поскольку стремилась к аутентичности
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Меган Маркл

Меган Маркл. Фото: Toby Melville / Reuters

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл объяснила, зачем ей понадобилось скандальное видео с танцем в больничной палате. Об этом сообщает Page Six.

На кадрах, которые Меган опубликовала в день рождения дочери, она танцует и дурачится незадолго до родов в 2021 году. В Великобритании видео сочли безвкусным, а ее танец — «похабным». «До такого, как она, опускаются только продажные девки», — заявила королевский биограф Колин Кэмпбелл.

В подкасте Aspire Меган объяснила причину, подтолкнувшую ее к публикации этих кадров. По ее словам, она стремилась к аутентичности. Кроме того, ей хотелось показать, что о происходящем нельзя судить только по статьям в британских таблоидах и комментариям в интернете.

Это отличное напоминание, что есть еще целая жизнь, помимо всего этого шума или что там еще люди делают. Настоящая, аутентичная, веселая жизнь, которая происходит за кадром

Меган Маркл
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Ранее издание Daily Mail сообщило, что Меган Маркл якобы порадовало, что видео не прошло незамеченным. Она и ее команда считают его публикацию успехом, который подхлестнет продажи.

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