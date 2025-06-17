Меган Маркл объяснила причину своего «похабного» танца

Меган Маркл опубликовала скандальное видео, поскольку стремилась к аутентичности

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл объяснила, зачем ей понадобилось скандальное видео с танцем в больничной палате. Об этом сообщает Page Six.

На кадрах, которые Меган опубликовала в день рождения дочери, она танцует и дурачится незадолго до родов в 2021 году. В Великобритании видео сочли безвкусным, а ее танец — «похабным». «До такого, как она, опускаются только продажные девки», — заявила королевский биограф Колин Кэмпбелл.

В подкасте Aspire Меган объяснила причину, подтолкнувшую ее к публикации этих кадров. По ее словам, она стремилась к аутентичности. Кроме того, ей хотелось показать, что о происходящем нельзя судить только по статьям в британских таблоидах и комментариям в интернете.

Это отличное напоминание, что есть еще целая жизнь, помимо всего этого шума или что там еще люди делают. Настоящая, аутентичная, веселая жизнь, которая происходит за кадром Меган Маркл

Ранее издание Daily Mail сообщило, что Меган Маркл якобы порадовало, что видео не прошло незамеченным. Она и ее команда считают его публикацию успехом, который подхлестнет продажи.