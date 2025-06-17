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16:28, 17 июня 2025Силовые структуры

Мигрант кувалдой и гвоздем решил конфликт на дороге и попал на видео

Во Владивостоке мигрант с кувалдой напал на водителя из-за дорожного конфликта
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Во Владивостоке мигрант с кувалдой напал на водителя из-за дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

Инцидент произошел на улице Героев Хасана. Потерпевший рассказал, что его подрезал автомобиль Prius, после чего водители остановились на дороге для выяснения отношений. Водитель подрезавшей машины сразу пошел к багажнику, откуда достал кувалду и стал кричать: «Нужна ли тебе машина?». На прощание он метнул в автомобиль оппонента гвоздь.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге перед судом предстанет похитившая криптоинвестора банда.

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