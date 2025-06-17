Мигрант кувалдой и гвоздем решил конфликт на дороге и попал на видео

Во Владивостоке мигрант с кувалдой напал на водителя из-за дорожного конфликта

Во Владивостоке мигрант с кувалдой напал на водителя из-за дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

Инцидент произошел на улице Героев Хасана. Потерпевший рассказал, что его подрезал автомобиль Prius, после чего водители остановились на дороге для выяснения отношений. Водитель подрезавшей машины сразу пошел к багажнику, откуда достал кувалду и стал кричать: «Нужна ли тебе машина?». На прощание он метнул в автомобиль оппонента гвоздь.

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