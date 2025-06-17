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16:18, 17 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на предложение выдворять из страны одну категорию мигрантов

Депутат Бессараб поддержала идею выдворять из РФ родных мигрантов-преступников
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Самое важные и основные изменения, касающиеся ужесточения миграционного законодательства в России, уже приняты, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она также отреагировала на предложение выдворять из страны одну категорию мигрантов.

Ранее стало известно, что в Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий выдворение родственников иностранцев, нарушивших закон на территории России. Инициатива приведет к снижению преступности, полагает ее автор, депутат Сергей Миронов.

«Я думаю, что самое важное мы уже приняли. Изменения коснулись как раз тех мигрантов, кто получил уже российское гражданство, но при этом допустил совершение уголовно наказуемого деяния, которое преследуется по закону Российской Федерации. Есть ряд составов преступлений, при которых можно потерять российское гражданство и быть выдворенным. Расширять перечень или нет — это требует дискуссии», — поделилась депутат.

По мнению парламентария, при определенных составах преступления родственники нарушивших закон мигрантов могут быть выдворены и лишены гражданства, но после исполнения приговора.

Ранее в Госдуме захотели обязать мигрантов ежегодно проходить медицинское освидетельствование, в том числе на употребление наркотиков и психоактивных веществ, а также на наличие инфекционных заболеваний. Не прошедших медосмотр иностранцев предложили выдворять из страны.

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