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21:20, 17 июня 2025Мир

На западе Тегерана раздались взрывы

IRNA: На западе Тегерана услышали непрерывные и интенсивные взрывы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

На западе Тегерана услышали непрерывные и интенсивные взрывы. Об этом сообщает IRNA.

Вечером 17 июня глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави заявил о необходимости эвакуации жителей Тель-Авива и Хайфы.

О предыдущей волне ракетных ударов Ирана по израильской территории сообщалось в ночь на 17 июня. Иранские вооруженные силы атаковали авиабазу Неватим и военные объекты в пустыне Негев.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.

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