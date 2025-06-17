На западе Тегерана раздались взрывы

IRNA: На западе Тегерана услышали непрерывные и интенсивные взрывы

На западе Тегерана услышали непрерывные и интенсивные взрывы. Об этом сообщает IRNA.

Вечером 17 июня глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави заявил о необходимости эвакуации жителей Тель-Авива и Хайфы.

О предыдущей волне ракетных ударов Ирана по израильской территории сообщалось в ночь на 17 июня. Иранские вооруженные силы атаковали авиабазу Неватим и военные объекты в пустыне Негев.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.