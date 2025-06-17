Названа особенность «Панциря-СМД-Е»

Чемезов: Количество ракет для ЗРК «Панцирь-СМД-Е» увеличилось в четыре раза

Количество ракет для нового зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Панцирь-СМД-Е» увеличилось в четыре раза. Особенность ЗРК назвал генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, передает ТАСС.

«Пример могу привести: всем известный "Панцирь". Сегодня это "Панцирь" модели СМД-Е, отличается от предыдущей модели тем, что там установлены мини-ракеты, боекомплект увеличился в четыре раза. Сегодня вместо 12 [ракет] — 48», — сказал он в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

Чемезов подчеркнул, что увеличенный боекомплект важен в ходе борьбы с дронами, поскольку 12 ракет может не хватить при массовом налете.

В июне стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Вооруженным силам России ракеты для зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь». Там добавили, что ЗРПК отлично себя показал в ходе специальной военной операции.

В мае в «Ростехе» рассказали, что комплексы «Панцирь» дорабатывают с учетом информации о средствах поражения, которые использует противник.