Российский миллиардер усомнился в успешности проектов Илона Маска

Миллиардер Евтушенков усомнился в коммерческой успешности проектов Илона Маска

Проекты американского бизнесмена, богатейшего человека мира Илона Маска получают большой государственный заказ, так что его успех во многом не связан с рынком. Такое предположение в интервью журналу «Евразимут» высказал основатель и совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, передает РБК.

«Я бы не сказал, что его проекты успешны с экономической точки зрения», — отметил миллиардер, добавив, что не очень верит прогнозам Маска.

В частности, он усомнился в том, что через пять лет человек высадится на Марс, потому что это слишком сложно осуществить как технически, так и технологически. Если бы в эту задачу вкладывался весь мир, тогда можно было бы говорить о возможном успехе, но в рамках отдельно взятой компании, даже не страны, обсуждать такую возможность нет смысла.

Также Евтушенков заметил, что глобальная планетарная система спутников Starlink эффективна в труднодоступных регионах и во время боевых действий, но для остальных условий традиционные средства связи ничуть не хуже. Он напомнил, что сейчас передовой технологий считается взаимодействие со спутников телефона, а не терминалов.

Отдельно миллиардер заметил, что спутники легко сбить, их большая защищенность по сравнению с передачей информации по кабелям или радиоволнам — миф. Что касается своих проектов, связанных с космосом, то в них, подчеркнул Евтушенков, преобладает чисто утилитарный подход, так как выход за пределы Земли его не очень привлекает.

Ранее Маск выложил в Х собственный тест на наркотики, который показал отрицательный результат. Таким образом миллиардер опроверг усилившиеся слухи о своих проблемах. Информацию о его зависимости, в частности, публиковало издание The New York Times, а позднее косвенно подтвердил президент США Дональд Трамп.