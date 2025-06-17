Осужденный за рекордную взятку экс-следователь задолжал приставам миллиарды рублей

Долг экс-следователя СК РФ Тамбиева перед ФССП превысил 5 миллиардов рублей

Сумма задолженности бывшего следователя СК РФ Марата Тамбиева, осужденного за крупнейшую в истории России взятку на сумму 7,3 миллиарда рублей, составила более пяти миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости, ознакомившись с материалами Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

По данным ведомства, в период с 2023 по 2025 год приставы возбуждали в отношении экс-следователя несколько исполнительных производств. Так, общая сумма долга экс-следователя насчитывает более 5,1 миллиарда рублей среди которых 4,6 миллиарда — по «иным взысканиям имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации», еще 500 миллионов значатся по уголовному штрафу, назначенному судом как дополнительное наказание к основному.

В 2023 году у бывшего работника следственных органов изъяли 1032 биткоина. Сумма, вокруг которой развернулся коррупционный скандал, стала рекордной в российской истории. Балашихинский городской суд взыскал с Тамбиева и его коллеги Кристины Ляховенко более 7,3 миллиарда рублей, которые были получены в качестве взятки.

Следствие и суд установили, что они занимались вымогательством криптовалюты у хакеров из группировки Infraud Organization. За получение 2,7 тысячи биткоинов в качестве взятки Тамбиев и Ляховенко были осуждены на 16 и 9 лет лишения свободы соответственно.

Как сообщалось в январе, суд в Москве обратил имущество экс-следователя в доход государства.