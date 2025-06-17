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21:30, 17 июня 2025Мир

Пожар в одном из медийных центров Тегерана попал на видео

Пожар произошел после ударов Израиля в здании одного из медийных центров Ирана
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

В Тегеране произошел пожар после ударов Израиля по зданию одного из медийных центров. Видео опубликовал Telegram-канал Colonelcassad.

Отмечается, что над столицей Ирана сейчас снова отбивают атаку дронов.

О предыдущей волне ракетных ударов Ирана по израильской территории сообщалось в ночь на 17 июня. Иранские вооруженные силы атаковали авиабазу Неватим и военные объекты в пустыне Негев.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.

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