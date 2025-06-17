Раскрыт запрашиваемый срок для обвиняемого в расправе над женщиной в машине Гоши Куценко

Прокурор запросил 13 лет для обвиняемого в убийстве женщины в машине Куценко

Прокурор запросил 13 лет для Альберта Абдуллина — обвиняемого в расправе над женщиной, тело которой было подброшено в автомобиль Гоши Куценко. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

По данным канала, прокурор запросил указанный срок для фигуранта в колонии строгого режима.

Ранее, Абдуллин заявил, что его сокамерники стали ему угрожать. Он сказал, что они пообещали, что после его этапирования в другое учреждение ему «мало не покажется».

Утром 20 января женщину со множественными ножевыми ранениями обнаружили во дворе дома на Кутузовском проспекте в Москве в автомобиле «Запорожец», который принадлежит Гоше Куценко. Тело заметили прохожие и вызвали полицию.